Laura D’Amore è sempre più in voga su Instagram. Le sue foto fanno innamorare, il suo corpo fa sognare. E’ la perfezione.

Un post condiviso da 🌸LAURA D'AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La sexy lady Laura D’Amore non sbaglia uno scatto e grazie al suo corpo perfetto fa innamorare sempre di più i suoi fan. Conosciuta come l’hostess di volo più amata del momento, l’influencer e modella di origini pugliesi regala forti emozioni a chi negli anni ha imparato ad apprezzarla.

Laura ha partecipato a diversi concorsi di bellezza che le hanno aperto le porte del mondo della moda, ha tantissime passioni oltre alla fotografia, le piace molto leggere, la sua cantante preferita è Laura Pausini ed concedersi momenti di relax tra un volo e uno scatto.

La bella hostess è testimonial di importanti marchi, ciò che ama più in assoluto sono le borse e le scarpe, possiamo dire che ha una vera ossessione. La sua vita privata non è nota al grande pubblico per cui non sappiamo se nella sua vita vi sia o meno il grande amore, però Laura appare serena ed appagata dalla vita.

Laura D’Amore, un sogno per moltissimi follower

Un post condiviso da 🌸LAURA D'AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è l’assistente di volo più seguita sui social, non sono solo gli italiani ad adorarla ma tutto il mondo. Tutti i suoi follower, 792 mila, la seguono con costanza e molta ammirazione, non si perdono mai uno scatto della bella e seducente bionda.

Mai volgare ma sempre raffinata e desiderabile, Laura stuzzica la fantasia dei suoi amici virtuali pubblicando spesso foto in costume. Gli ultimi scatti che ha postato hanno fatto innamorare tutti, una sequenza di tre pose differenti ha scatenato la passione di moltissimi utenti.

Laura ha nascosto il viso con un paio d’occhialoni neri, così da tenere a bada l’occhietto malizioso ma ha sfoggiato il suo fisico perfetto. Il seno prosperoso è quello che più viene esaltato nelle foto, sorretto da un bikini argento adornato da stelle marine colorate, diventa l’oggetto del desiderio.

Un post condiviso da 🌸LAURA D'AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

In tantissimi hanno commentato gli scatti, quello che più rappresenta Laura D’Amore è “Assolutamente perfetta”.