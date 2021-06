Beba Ounce, tripudio di sensualità e fascino nei nuovi scatti social- Foto

Beba Ounce pubblica nuovi scatti molto graditi dai fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo post della bella rapper che non perde mai occasione per deliziare i suoi fan, condividendo foto e momenti di vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)



Beba Ounce ha pubblicato nuovi, bellissimi, scatti dove sfoggia il suo sguardo irresistibile, da far perdere la testa.

Capelli sciolti e canotta beige che lascia intravedere il décolleté, per nulla volgare. “Bonaaaaa 😍, Queen 😍💎, Quanto sei bellaaaaa, Sei la ragazza dei miei sogni”, questi alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il nuovo post.

LEGGI ANCHE>>>Wanda Icardi condivisa da una pagina di calcio mentre indica il marito-FOTO

Beba Ounce: vita privata e altri dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)



Non si sa molto sulla sua vita privata. È una rapper e, nella sua carriera, vanta una dozzina di singoli pubblicati fino ad oggi.

Beba, nome d’arte di Roberta Lazzerini, è nata a Torino il 10 ottobre 1994. Sin da piccola, ha una passione smisurata per il rap. Come spiegato da lei stessa in un’intervista del 2020, aveva un solo argomento: “Da quando ho capito di saperlo fare è diventato la mia ossessione, se vogliamo. Tutto quello che ho fatto da ragazzina era in funzione di questo, era per arrivare a fare questa vita qua. Ero una ragazzina che non studiava molto, ho sempre avuto difficoltà a mettermi sui libri”.

In terza superiore, decide di lasciare la scuola e iniziare a lavorare, investendo tutti i suoi guadagni nella sua passione. Nel 2015 esce il Joker Mixtape per Trumen Lab. E’ il momento in cui si capisce già il potenziale della bella Beba.

LEGGI ANCHE>>>“Sei una grande donna” Kasia Smuntiak e il post che fa impazzire tutti, lei è uno spettacolo – FOTO

A darle visibilità, poi, l’uscita di Grizzly e Ginestra. Poco dopo conosce la napoletana Rossella Essence sui social. Dopo un loro incontro dal vivo, c’è stata una vera e propria svolta.

Insieme pubblicano dei pezzi che attirano l’attenzione anche delle major. Arriva, poi, Groupie che le porterà un grande successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEBA (@beb.ounce)

Successivamente, torna in studio con Rossella per firmare Mosita e, dopo ancora, con Lazza in Male e Bene.

Negli ultimi giorni, in uscita il singolo Sangria, cantato insieme ad Anna Tatangelo.