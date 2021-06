“Ma quanta bellezza abbiamo” Elisa Isoardi, jeans strettissimi e camicia attillata, è divina – FOTO

Elisa Isoardi sfoggia un primo piano incantevole e seducente. Una bellezza raggiante cattura i raggi del sole: stupenda.

Una stupenda Elisa Isoardi inizia la settimana nel miglior modo possibile. I fan onorano una bellezza incontenibile, che straccia la concorrenza in un sol colpo.

L’ex conduttrice di Rai Uno è reduce dal mini successo ottenuto sull’Isola dei Famosi, in Honduras, dove ha esternato la parte migliore del suo repertorio. L’impegno, la tenacia e la costanza sono stati gli “ingredienti” che hanno contraddistinto il cammino della showgirl, tra le maggiori indiziate ad innalzare il trofeo al cielo.

Un evento sfortunato la costringe ad abbandonare anzitempo il reality show di Canale 5. Il processo di riabilitazione all’occhio è andato a buon fine, anche se non è stato possibile rivederla sull’Isola.

Sfumato il sogno della vittoria finale, Elisa resta un pallino della rete ammiraglia Mediaset, in lizza per un posto di privilegio in ambito conduzione

Elisa Isoardi cattura i raggi del sole: una stella che brilla