“Hai un fondoschiena da urlo”, Claudia Ruggeri e il suo fantastico “belvedere” – FOTO

Claudia Ruggeri ha pubblicato una foto da urlo o meglio dove mostra un fondoschiena fantastico stretto in un bikini nero

La bellissima ‘Bonas‘ di “Avanti un altro” ha condiviso una foto bellissima in cui mostra a tutto il popolo di Instagram il suo “fondoschiena da urlo” ricoperto di sabbia mentre è sulla spiaggia, dopo essersi fatta un bagno al mare mentre è a Belvedere marittimo in provincia di Cosenza. La splendida Claudia Ruggeri si è lasciata immortalare di spalle in ginocchio, in mezzo alla sabbia mentre guarda qualcosa di profilo e il sapiente fotografo le ha fatto il meraviglioso scatto.

La bella showgirl ha incantato come sempre il suo pubblico sul social network che l’ha riempita di complimenti. Un utente ha scritto, ad esempio: “Hai un fondoschiena da urlo” e un altro gli ha fatto eco dicendo: “Che bel lato b”, mentre un terzo afferma: “Davvero un belvedere”.

