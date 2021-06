Eleonora Daniele, la dolcezza più grande: retroscena inaspettato

Eleonora Daniele ha rivelato una confessione inaspettata su un aspetto della sua vita sentimentale emozionando il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Talento, fascino e bellezza. Eleonora Daniele è tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico. Classe 1976, giornalista e presentatrice , è il volto del seguitissimo format “Storie Italiane”. La sua carriera si è costellata negli anni da innumerevoli successi. Per quanto riguarda la vita privata è sposata dal 2017 con il noto imprenditore di cosmesi Giulio Tassoni.

Proprio in merito alla sua storia d’amore è emerso un retroscena inaspettato che ha emozionato i fan. All’epoca delle nozze la conduttrice era in dolce attesa della loro prima figlia Carlotta. Molto riservata nel tempo ha mantenuto la privacy sul loro rapporto. Attualmente è emerso un dettaglio in merito all‘incontro tra i due che ha stupito i fan della Daniele.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Storie italiane”, un cambio inaspettato: “Che emozione”

Eleonora Daniele: l’incontro con il marito Giulio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Il luogo in cui gli occhi di Eleonora e Giulio si sono incrociati per la prima volta è stato nel famoso locale romano Piper. Una conoscenza avvenuto molti anni fa che li ha portati nel 2002 ha iniziare la loro relazione. Dopo pochi mesi da quel primo contatto si sono infatti rincontrati a una cena di un‘amica in comune. Da allora non si sono mai staccati e nel 2017 la conduttrice padovana ha detto sì al sul compagno quando era in dolce attesa della loro prima figlia nata nel maggio 2020. In svariate occasioni Eleonora ha rivelato come il marito sia sempre stato al suo fianco. Soprattutto quando il fratello della conduttrice è mancato.

In merito alle informazioni su Giulio non si conoscono molti dettagli. L’imprenditore è infatti molto riservato e in tutti questi anni è rimasto lontano dai riflettori. Nota è la sua discendenza con Alessandro Tassoni, scrittore del ‘600 autore de “La secchia rapita”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Laura Chiatti: quello che non sappiamo sulla vita privata dell’attrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Angelozzi Couture (@alessandroangelozzicouture)

Ad oggi la Daniele è felice come non mai al fianco del suo Giulio. La longeva coppia ha mantenuto vivo in questi vent’anni il loro amore.