Brutta vicenda per la bella calabrese che ha dovuto affrontare una situazione spiacevole. Su Instagram racconta l’accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di una brutta disavventura. Attraverso il social network più popolare racconta quanto è accaduto lasciando a bocca aperta tutti i suoi followers.

Un momento davvero spiacevole che per fortuna si è risolto anche se avrebbe potuto prendere una piega peggiore di quello che è stato.

Attraverso dei video rivela di aver avuto a che fare con un ladro che si è intrufolato in casa sua e che ha aggredito la tata nella sua abitazione. Anche Nathan si è ritrovato coinvolto in questa storia ma ha avuto il sangue freddo di saper prendere in mano situazione e nonostante la sua giovane età ha messo in salvo la sua famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Te quiero”, Ursula Corbero innamora i follower in versione “selvaggia” – FOTO

I dettagli della vicenda in casa Gregoraci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Un ladro è entrato nella villa di Elisabetta Gregoraci dove si trovava la tata che è stata aggredita dal farabutto. Dopodiché Elisabetta insieme a suo figlio Nathan, sono arrivati in casa, non sapendo quanto stava succedendo e si sono spaventati di fronte a tale intrusione.

Elisabetta ha avuto il sangue freddo di rincorrere il ladro e metterlo all’angolo e nel fratello Nathan ha chiamato la polizia che è subito accorsa e ha catturato il ladro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Alessia Marcuzzi, caduta di stile per la conduttrice. La FOTO che il web non perdona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Dopo le Instagram Stories dove Elisabetta racconta quanto successo, pubblica una foto insieme a suo figlio e scrive: “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo NFB”.