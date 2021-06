La splendida cantante romana pubblica un post che lascia tutti a bocca aperta. Non solo una foto sensazionale ma anche un balletto che regala emozioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Chi è un appassionato di ‘Amici‘, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non può non ricordare Elodie nelle vesti di una timida e impacciata allieva che si vergognava a essere troppo intraprendente sul palco, così come le suggerivano i suoi professori.

Tutti riconoscevano le doti della bella cantante dai capelli rosa ma lei sembrava essere l’unica ancora a non accorgersene, sottovalutandole e chiudendosi troppo spessa in sé stessa.

Si nascondeva dietro un paio di occhialoni e di una tuta bianca che era la sua divisa ma oggi finalmente il ‘brutto anatroccolo’ ha spiccato il volo trasformandosi in un bellissimo cigno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Pierpaolo Pretelli svela i dettagli della sua ‘Estate più calda’: “Momento magico”

Un balletto che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie oggi è una delle artiste italiane che si avvicina di più alle cantanti oltreoceano che sanno accomunare voce, fascino, sensualità e talento.

Lo ha mostrato sul palco dell’Ariston dove Amadeus l’ha voluta come ospite d’eccezione per un giorno e con una performance da vera diva ha conquistato tutti.

Oggi ha pubblicato un post dove appaiono lontani i momenti in cui Elodie era timida e impacciata, si mostra sensuale e disinibita come non l’avevamo mai vista con un balletto da far cadere tutti ai suoi piedi.

Il commento che spicca è quello di Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello dei Tha Jackal che scrive: “Credo di non essere etero…“, per denotare quanto il suo fascino sensibilizzi anche le donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “I wanna be your slave”, il significato del brano da record dei Maneskin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Indossa una tutina che lascia davvero poco spazio all’immaginazione e i suoi movimenti ammaliano e conquistano.