“Gf Vip”, la ex del grande calciatore pronta a entrare nella casa. I dettagli

“Gf Vip”, la ex del famosissimo calciatore sarebbe pronta ad entrare nella casa tra i concorrenti: i dettagli sconvolgenti

I rumors in merito ai concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” stanno crescendo a dismisura. Uno degli ultimi nomi che sarebbe tra i papabili membri del cast è quello di Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan ed ex volto del programma: la cantante partecipò infatti ad una delle prime edizioni del “Gf”, ed ora si direbbe pronta a ripetere l’esperienza.

Il programma di Alfonso Signorini, che quest’anno ha visto trionfare l’influencer Tommaso Zorzi, ha nuovamente riscosso un successo strepitoso e imparagonabile. Se il conduttore vorrà eguagliare lo share della scorsa edizione, dovrà indubbiamente darsi parecchio da fare. Intanto, dai social, è trapelata un’indiscrezione che potrebbe davvero rappresentare una svolta per il reality. A quanto pare, anche l’ex fidanzata di un noto calciatore starebbe decidendo se varcare o meno la porta rossa: i dettagli.

“Gf Vip”, la ex del grande calciatore pronta a entrare nella casa

Tra i papabili concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ci sarebbe anche Melissa Satta. La bellissima ex velina, che a dicembre ha ufficializzato la rottura con Kevin Prince Boateng, ha risposto ad una serie di domande che le sono arrivate tramite le Instagram stories. “Parteciperesti mai al Gv Vip?“, le ha domandato un utente, a cui la Satta non poteva far a meno di rispondere con grande schiettezza.

“Onestamente non penso. Mi mancherebbe troppo mio figlio“, ha scritto la modella, che sui social si mostra legatissima al piccolo Maddox. Inoltre, stando alle recenti dichiarazioni, nella vita di Melissa sarebbe anche arrivata una persona speciale. A fronte della domanda di un fan, che le chiedeva se fosse fidanzata, l’ex velina ha replicato con un semplice cuoricino: una risposta più che esaustiva agli occhi degli utenti.

La Satta, che sta vivendo un periodo sereno anche dal punto di vista sentimentale, non avrebbe intenzione di partecipare al “Grande Fratello Vip”. Le speranze dei fan sono state amaramente deluse.