Gigi D’Alessio, sconvolgenti accuse al figlio Claudio. Cosa è successo

Gigi D’Alessio torna al centro del mirino ma questa volta con suo figlio Claudio: cosa è successo tra i due? Spuntano delle accuse

Gigi D’Alessio torna a far parlare di lui. Dopo essere stato al centro del gossip per la separazione da Anna Tatangelo, questa volta è nel mirino per suo figlio Claudio. Il ragazzo è nato dal primo matrimonio del cantante con Carmela Barbato.

E’ nato a Napoli ed ha trentacinque anni, ha un bel rapporto con suo padre ma al momento c’è una questione da risolvere.

Gigi D’Alessio: cosa sta succedendo al figlio Claudio?

A quanto pare Claudio è stato accusato dalla ex colf di averla presa a schiaffi e insultata. Nell’atto di citazione viene riportato “uno stato di semi schiavitù”. Il figlio di Gigi D’Alessio, dunque, il prossimo 27 settembre dovrà presentarsi davanti al tribunale per rispondere alle domande del pubblico ministero Mauro Masnaghetti.

La vicenda risale al 2014 quando Claudio avrebbe avuto una discussione con la fidanzata dell’epoca Nicole Minetti. Sembra che la domestica abbia svolto denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti da parte del proprietario di casa.

E c’è di più, quello del 2014 non sembra neanche l’unico episodio di violenza. Secondo la testimonianza della colf si sarebbero verificate altre occasioni.

“È stato drammatico. Nell’appartamento ho dormito sempre in una stanza senza porta e armadio, al limite della schiavitù, lavorando in nero 15 ore al giorno. E lui non mi ha mai quasi pagato, ero pronta ad andarmene”. Avrebbe così spiegato agli investigatori la donna maltrattata di cinquantotto anni.

La colf ha poi continuando affermando di aver chiesto solo un po’ di tranquillità dopo una giornata di lavoro, ma Claudio le avrebbe risposto che quella era la sua abitazione.

Per il momento non ci sono altre notizie al riguardo, bisognerà aspettare il l’epilogo dell’udienza del prossimo 27 settembre. Potrebbe addirittura finire in carcere, ma è ancora tutto in bilico. Anche la sua testimonianza potrebbe cambiare le cose.