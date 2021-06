“Che bellezza”. Giulia De Lellis in barca al tramonto incanta il web – FOTO

Giulia De Lellis sta continuando la sua esperienza a Love Island. A poco dalla fine è arrivato a farle una sorpresa il suo amato Carlo Beretta

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate più amate del mondo dei social. Ha esordito quando aveva appena diciannove anni nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” dove decise di partecipare per provare a conquistare il cuore del ventiseienne Andrea Damante che sedeva sul trono classico del programma. Per i due fu totalmente amore a prima vista e diedero vita ad una delle storie più amate della televisione. Non sapevano, però, che il tempo ed il destino li avrebbe separati.

Giulia De Lellis, la sorpresa inaspettata dal suo fidanzato Carlo Beretta: la domenica in barca insieme a lui

Oggi Giulia è una donna, in questi cinque anni è cresciuta tantissimo e ha conquistato sempre più fans. Tra le mille esperienze che ha fatto, ha dimostrato di essere sempre disposta a mettersi in gioco e a fare del suo meglio per crescere e per migliorarsi. Ad ora sta conducendo il programma di successo Love Island Italia su Discovery Plus, e proprio come possiamo vedere negli ultimi scatti, ieri ha trascorso l’intera giornata in barca insieme al suo amato fidanzato Carlo Beretta. Finito il bel weekend, adesso è pronta per rimettersi a lavoro per concludere il programma che sta già conquistando tutti sui social e che, però, la sta tenendo lontana dalla sua famiglia e dai suoi amici.

Sono cinque anni che questo sogno inaspettato è cominciato per la nostra Giulia e può essere orgogliosa di come stanno andando le cose: infatti è diventata nel giro di pochissimo tempo uno dei personaggi più amati del mondo del web, dello spettacolo e della televisione.