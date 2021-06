“Baby angel”. Giulia Salemi in costume è uno spettacolo bollente – FOTO

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Al momento si sta godendo l’inizio dell’estate insieme al suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Dopo un lungo periodo in cui è stata single, Giulia adesso può dire finalmente di essere riuscita a trovare l’amore. Tra le braccia di Pierpaolo, Giulia ha ritrovato quella felicità e quella serenità che ha cercato per tantissimo tempo durante gli ultimi anni che per lei sono stati davvero tanto intensi.

Giulia Salemi sempre più bella conquista i followers: l’ultimo scatto che ha fatto impazzire tutti

Giulia ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, era già entrata nella casa tre anni fa ma non fu affatto una esperienza fortunata per lei. Forse era troppo acerba, troppo piccola e ingenua, ma le cose non andarono affatto come sperato. Giulia si innamorò follemente di Francesco Monte, perché lo aveva conosciuto quando aveva partecipato a Uomini e Donne e si era già presa all’epoca una sbandata per lui. I due si misero insieme e si lasciarono poco dopo il programma, che per Giulia finì con una specie di squalifica a causa dell’arrivo di mamma Fariba nella casa che le riferì informazioni in persiano andando contro il regolamento del programma.

Questa volta sua madre non ha interferito nel suo percorso ed è partita per l’Isola dei Famosi poco prima che Giulia uscisse dalla casa. Insomma, è un bellissimo periodo per la famiglia Salemi e gli ultimi scatti che ha pubblicato dov’è felice alle terme insieme a Pierpaolo ne sono la prova più evidente.