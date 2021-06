Giulia Stabile confessione toccante: sentimenti fortissimi per Sangiovanni

Giulia Stabile ha speso dolcissime parole in diretta nei confronti del compagno Sangiovanni commuovendo i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Innamorata e felice come non mai. Giulia Stabile ha speso dolcissime parole in diretta per il suo Sangiovanni. La coppia, nata tra i banchi di Amici, ha conquistato nei mesi il pubblico. Ieri la vincitrice del format di Maria De Filippi, è stata ospite a Domenica In esibendosi negli studi di Mara Venier. Con la coreografia ha stupito i fan mostrando tutto il suo talento.

Durante l’ospitata la ballerina ha rilasciato una tenera confessione in merito ai suoi sentimenti verso il suo compagno. Giulia e Sangiovanni, arrivati alla finale di Amici, sono molto affiatati. Dopo il termine del programma, la relazione tra i due è proseguita a gonfie vele.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Michele Merlo, Maria De Filippi e la reazione sconvolgente al suo funerale

Giulia Stabile, forti sentimenti per Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Amici”, la cantante lascia per sempre la musica: il motivo colpisce

“Sangio è unico, speciale, diverso. Un difetto? Non ce l’ha.” Queste le tenere parole condivise da Giulia Stabile ospite a Domenica In. Con la luce negli occhi, la vincitrice di Amici ha raccontato emozionata a Mara Venier l’amore per il suo fidanzato. Un amore giovane e puro che ha commosso il pubblico da mesi.

La ballerina ha rivelato avesse già notato Sangiovanni ai casting in quanto molto diverso dagli altri. Sicuro di sè si è mostrato fin da subito immune dalle critiche. Una caratteristica che ha trasmesso alla Stabile insegnandole ad accettarsi. Insieme a lui è cresciuta molto capendo come sbagliando si impara e campendo quanto sia importanti amarsi.

In merito al loro futuro ha rivelato come siano ancora troppo giovani per una convivenza e come per ora abbiamo una storia a distanza. Giulia, romana, e Sangiovanni vicentino, si sono incontrati nella capitale per il suo compleanno insieme alla sua famiglia. Inoltre il cantante le ha dedicato un videomessaggio di auguri per il suo compleanno. Proprio ieri la Stabile ha compiuto 19 anni. Negli studi di Domenica In è arrivata anche una torta per festeggiare Giulia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Per Giulia è un periodo molto felice infatti, oltre al bellissimo rapporto instaurato con il compagno, ha in ballo importati progetti. Tra questi il suo ingresso nello staff della scuola di Maria De Filippi.