Ilary Blasi di un altro pianeta: posteriore da Serie A e aperture vietatissime – FOTO

Ilary Blasi si sta allenando in palestra, probabilmente in quella di casa propria, ma non è questo che fa notizia. La novità è che ha concesso al suo pubblico di Instagram delle Stories da brividi: scopriamole tutte

La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” Ilary Blasi ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi follower su Instagram con delle IG Stories pubblicate poco fa da urlo. La bellissima moglie del campione del mondo di calcio Francesco Totti si sta allenando duramente in palestra e mentre lei suda per lo sforzo fisico, i suoi fan sudano per altri motivi nel guardarla splendere di luce propria.

Nella prima foto pubblicata qui sopra la meravigliosa Ilary è intenta a fare un esercizio per le gambe e le tiene divaricate in maniera molto provocante per gli occhi di chi guarda. Indossa un completino verde acqua molto aderente che ne fascia completamente il fisico perfetto e scolpito per i work out e le ore spese in palestra ad allenarsi.

Ilary Blasi, le altre foto in palestra mentre si allena: pose da urlo

