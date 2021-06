“Look at me”, Elena Morali irresistibile in spiaggia: fisico indomabile – FOTO

Un’elettrica Elena Morali conquista i fan di Instagram con uno scatto illuminante. Bellezza soleggiata e fisico inimitabile: stratosferica.

Dopo aver digerito la delusione, frutto della separazione con l’ormai ex, Luigi Favoloso, Elena Morali è tornata ad infiammare i social netowrk come faceva un tempo.

“Meglio soli che mal accompagnati” recita un detto e molto probabilmente il motto del momento per la showgirl. Il domani con le sofferenze alle spalle è certamente più rilassante e scevro da qualsiasi problema di cuore.

Le prorità per l’ex co-conduttrice sono diventate altre, ovvero concedersi un po’ di libertà personale. Una “manna” da un cielo terso e limpido per i fan che nell’ultima occasione non sono riusciti a trattenere il fiato di fronte ad una bellezza vertiginosa, immortalata dall’alto.

Insomma siamo di fronte ad un “antipasto” d’estate che si preannuncia caliente per una affascinante, Elena, che mai come stavolta non si porrà alcun obiettivo

Elena Morali, la “voce” del mare: incontenibile dall’alto

