Mara Venier, il pianto incontenibile in diretta e la confessione: “Ho paura”

Dopo i problemi di salute Mara Venier è tornata a “Domenica In”. Quello che ha rivelato nessuno lo avrebbe detto

Non sono stati giorni facili per Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In” ha dovuto fare i conti con un brutto problema di salute. Dopo un intervento maxillofacciale ed un nervo lesionato, ora combatte con i postumi dell’operazione.

Già nei giorni scorsi aveva annunciato una paresi facciale che le ha portato ad avere il lato sinistro del viso praticamente bloccato. Tanta apprensione per lei da parte di amici e follower che la seguono sui social, tanti messaggi di affetto e vicinanza.

E ieri, come una leonessa, la zia nazionale è tornata in diretta con la sua “Domenica In” senza farsi fermare da niente e da nessuno.

Mara Venier e la sua salute: la rivelazione

Domenica molto impegnativa e diversa per Mara Venier quella di ieri. La diretta per lei non è stata facile ma ce l’ha fatta, seppur con qualche defficoltà ha portato a casa il risultato.

“Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto – ha detto la zia nazionale ad inizio puntata – perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”. Un modo per ribadire che concluderà tutta la stagione, nonostante non sia in forma.

Di sottofondo, la band in studio, le ha intonato “Eh ..già” di Vasco Rossi con la celebre frase “io sono ancora qua”. Un momento pieno di emozioni per il quale Mara non si è riuscita a trattenersi.

È scoppiata a piangere in diretta ringraziando per tutto l’effetto che ha ricevuto in questi giorni che “non sono stati giorni facili per me” ha detto. “Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.

Infine la confessione sul suo stato di salute. È stata chiara la presentatrice spiegando che per lei la convalescenza sarà lunga: “Mi dicono che ci vorranno mesi per riprendermi – ha ammesso la Venier -, ho paura ma resisto“.