“Mr Wrong” anticipazioni 22 giugno: scoppia un incendio

Comincia la settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni della prossima puntata

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Mr Wrong: nelle ultime settimane abbiamo visto Ezgi ed Ozgur sempre più vicini dopo la vacanza che hanno fatto dai genitori del giovane imprenditore. Entrambi hanno cominciato a nutrire dentro di loro il sospetto e la speranza di un futuro insieme, ma nessuno dei due ha avuto intenzione di esporsi fino a questo momento perché sanno che l’altra persona ha in mente qualcun altro.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

La puntata di martedì si concentrerà invece su Fitant e Sevim: mentre i giovani protagonisti saranno impegnati a riflettere su quanto accaduto, le due donne invece proveranno a procurarsi delle spezie per fare un rito e le cucineranno in una pentola per riuscire a diffondere il potere. Non è la prima volta che fanno riti scaramantici, glielo abbiamo già visto fare nel corso della serie. La situazione, però, prenderà una svolta inaspettata quando le due donne dimenticheranno la pentola accesa sul fuoco. A questo punto scatterà l’allarme antincendio e succederà proprio nel momento meno opportuno, richiamando dunque l’attenzione sul pericolo. Che cosa succederà?

Nevin, intanto, tornerà a casa per potersi godere qualche ora di sano relax. Con una tazza di tè, andrà sul terrazzo a godersi il panorama che la aspetta. Però la preoccupazione le rovina i piani, perché infatti dalla casa del giovane Ozgur arriva un denso e pericoloso fumo nero.