“Togli il fiato”. Rosalinda Cannavò sensuale nell’ultimo scatto su Instagram

Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo e della televisione. Ha esordito che era appena una ragazzina e ha vissuto diversi anni davvero intensi sotto ai riflettori più accecanti, poi per motivi a noi ignoti è sparita dalla circolazione si è rintanata nel suo appartamento a Milano, dove ha cominciato l’università e ha cambiato totalmente la sua vita. Quando l’è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip, ha accettato con un po’ di esitazione e non sapeva che questa esperienza avrebbe stravolto tutto.

Rosalinda Cannavò, sguardo intenso: è sempre più bella

Infatti Rosalinda è entrata nella casa come Adua Del Vesco, il suo nome d’arte con cui è diventata famosa. Poi davanti alle telecamere sono cambiate così tante cose, si è spogliata di così tanti segreti che ha avuto durante la sua carriera che ha deciso di tornare a farsi chiamare Rosalinda, il suo nome vero, quello che apparteneva alla ragazzina che era quando viveva ancora in Sicilia con la sua famiglia e non sapeva ancora che avrebbe vissuto degli anni così intensi a causa della sua carriera. E, soprattutto, nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore ed un seguito di fans reali che le vogliono davvero bene e che apprezzano ogni singolo scatto che pubblica sul suo profilo di Instagram. L’ultimo, ad esempio, viene direttamente da uno shooting e ha conquistato i suoi numerosi fans.