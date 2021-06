“Sei perfetta punto” Giulia De Lellis, la FOTO che ha spaccato il web

Giulia De Lellis propone uno stile diverso dal solito che ha spaccato il web: tra numerosi sì, diversi fans le rivolgono delle parole non tanto liete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è tra le influencer di maggiore successo in Italia. Con i suoi quasi cinque milioni di followers, la giovane attualmente sta collaborando – fra i tanti – col brand Tezenis, come si vede peraltro in questo scatto nel quale indossa per l’appunto un bikini della nuova collezione. A triangolo e slip con laccetti laterali anche se il materiale impiegato per realizzare il costume è davvero particolare, come peraltro suggerisce un’utente.

“Qualche ora di sole prima di tornare operativa!” scrive Giulia in forma smagliante, indossando un cappello ampia in paglia con tanto di catena, perfettamente stiloso come la De Lellis, del resto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Giulia De Lellis, la foto che spacca il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Giulia De Lellis propone sempre qualcosa di alternativo per quel che concerne la moda riscuotendo sempre un notevole successo, ma questa volta qualcosa è andato diversamente. Alla domanda di Giulia “Tubino con la canotta sotto, per me è un si ❤️ Voi? Che ne pensate? Così per cambiare…” non ha ottenuto il successo sperato.

Se da una parte i fans fedelissimi le dicono che è un incanto qualsiasi cosa indossi e che nel campo della moda non ne sbaglia nemmeno una, dall’altra c’è invece chi critica aspramente l’outfit di Giulia.

Ne è nato persino un dibattito in cui però la diretta interessata non ha preso parte, come accade sempre. Tra i commenti invece che ne elogiano lo stile – trattasi di un brand che propone capi alternativi, diversi da quelli che si vedono tutti i giorni – vi è quello di Valentina Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Da sempre Giulia De Lellis è un personaggio amato dal pubblico sin dai suoi esordi in tv. Ma, come tanti, è spesso presa di mira dai numerosi haters – leoni da tastiera – che la attaccano gratuitamente. Ma stavolta, si parlava solo di stile.