“Storie italiane”, un cambio inaspettato: “Che emozione”

E’ in onda una nuova puntata di “Storie Italiane”, come ogni mattina sono molti i temi affrontati. Oggi però l’emozione più bella

Nonostante l’estate sia arrivata e molti programmi tv sono terminati, “Storie italiane” va ancora in onda e Eleonora Daniele dovrà attendere ancora un po’ prima di andare in vacanza. Mancano infatti altre cinque puntate prima della conclusione di questa strepitosa stagione che ha conquistato picchi di share e ascolti mai visti prima.

La conduttrice è sempre attenta a raccontare e riportare argomenti di un certo livello, senza mai cadere nel ridicolo o nella falsità. E’ questo quello che piace al pubblico che la segue con fiducia.

GUARDA QUI>>>Laura Chiatti: quello che non sappiamo sulla vita privata dell’attrice

“Storie italiane” un cambio per le ultime puntate

GUARDA QUI>>>“Madre Natura”, Miriam Leone coperta solo da una foglia. Completamente senza veli – FOTO

Per queste ultime cinque puntate che andranno in onda fino a venerdì 25 giugno 2021, “Storie italiane” ha dovuto cambiare location e tutti si sono trasferiti in un nuovo studio, quello in via Teulada.

“E’ davvero un’emozione essere qui” ha affermato Eleonora Daniele all’inizio della puntata di oggi. La sede è esattamente lo studio 5 quello che di solito va a “Porta a porta” con Bruno Vespa.

Non conosciamo i dettagli di questo cambiamento ma ci sono buone probabilità che si sia verificato questo evento solo per il fatto che dagli altri studi stiano preparando per i nuovi programmi estivi che andranno in onda nei prossimi giorni. Lunedì 28 giugno la trasmissione “Dedicato” prenderà il posto di “Storie Italiane”. Alla conduzione ci sarà Serena Autieri.

Nell’attesa di scoprire altri particolari del nuovo programma, il pubblico continua a seguire la Daniele che anche oggi ha trattato temi delicati e casi ormai legati a tutti gli italiani. Tra questi il giallo di Denise Pipitone da cui si parla da tre mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

La Daniele tornerà a settembre con la nuova stagione di “Storie italiane”, tanti ospiti e novità per un anno tutto da scoprire. I fan si aspettano che sia uguale o migliore con tanti casi da affrontare e storie da raccontare.