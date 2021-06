“Sublime”. Cristina Buccino è semplicemente un incanto. Bellissima FOTO

Cristina Buccino è una delle showgirl più amate del mondo dei social e della televisione. Dopo gli studi al liceo, è entrata nel mondo della moda e ha conquistato tutti

Cristina Buccino è una delle showgirl italiane più amate di sempre. Sono tantissime ad aver conquistato il mondo della televisione passando per i social: infatti viviamo in un’era particolare, dove chi non guarda tanto la tv riesce a scoprire tanti volti proprio da Instagram, social network che oramai hanno tutti e strumento che permette a tantissime persone di restare sotto ai riflettori, di restare sulla cresta dell’onda e di farsi conoscere sempre da più persone attraverso post e sprazzi di vita quotidiana.

Cristina Buccino, una vera e propria meraviglia per tutti quelli che la guardano: è sempre più bella

Cristina sui social si è creata un vero e proprio pubblico che la osserva ogni giorno con affetto e con passione: il suo profilo ad oggi conta due milioni e mezzo di followers. Sono tantissime le persone che era seguono e che interagiscono con lei: Cristina spesso da consigli su qualsiasi cosa le venga chiesto e intanto condivide con chi li segue sprazzi di vita quotidiana. Proprio come nell’ultimo scatto: Cristina ha addosso un vestito beige che le fascia il corpo perfettamente, un sorriso smagliante e i suoi lunghi capelli legati in una treccia. Un outfit primaverile, uno degli ultimi prima dell’arrivo dell’estate che per tanti altri influencer tra scatti al mare e in barca è già cominciata.

Cristina Buccino (Getty Images)L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha ricevuto migliaia di likes, di commenti e di apprezzamenti. Sono in tanti a considerarla un vero e proprio punto di riferimento, è una influencer nel vero e proprio senso della parola: infatti il suo outfit ha riscosso un grandissimo successo tra i suoi followers.