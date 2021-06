Temptation Island non si farà? Arriva la notizia inaspettata – VIDEO

Stando alle ultime sul reality show, in programma a breve, qualcosa sembra sia andato storto. Cosa sta succedendo.

La notizia su una possibile “ritirata” del reality show più ambito dell’estate in Mediaset sta facendo il giro del web.

Parliamo naturalmente di Temptation Island, il contenitore principale di questo periodo, che ogni anno tiene incollati alla tv milioni di appassionati. Sin dai primi giorni del mese, gli autori del programma hanno comunicato come possibile data di inizio dello spettacolo delle coppie, il prossimo 30 Giugno.

Purtroppo, però un piccolo “fuori programma“, nelle ultime ore sta mettendo a serio rischio la messa in onda di Temptation.

Stando alle parole di una delle promotrici dell’evento, Raffaella Mennoia, il cui intervento è avvenuto tramite stories di Instagram, la situazione che si sarebbe creata potrebbe precludere il prosieguo delle registrazioni.

Andiamo a vedere nello specifico le considerazioni riportate da una delle autrici più indiscusse e impiegate sul fronte “villaggio”, in questo periodo

Temptation Island a rischio chiusura: le parole dell’autrice

Le ultime che rimbalzano dai corridoi del “Biscione” fanno stare tutt’altro che tranquilli gli autori di un programma simbolo dell’estate in generale.

Si tratta del reality show di Temptation Island, in questo periodo, impiegato in fase di registrazione, prima della messa in onda dello spettacolo, sotto gli occhi degli ammiratori.

Rispetto all’annuncio dell’inizio del palinstesto, programmato in data 30 Giugno 2021, diretta della prima puntata, siamo di fronte ad una vera e propria manovra di retromarcia. Una notizia davvero inaspettata per i fan più appassionati delle vicende di coppia all’interno del villaggio più spiato d’Italia.

Stando a quanto rivelato dalla direttrice principale del cast di produzione, Raffaella Mennoia, nella giornata di ieri si è abbattuto in Sardegna, un vero e proprio temporale. “Abbiamo avuto una fortissima tromba d’aria”.

I personaggi principali, impiegati sul set hanno dovuto fare di necessità virtù, mantenendosi saldi ai tronchi degli alberi per evitare il peggio.

Tragedia sfiorata? E’ un parolone grosso per la Mennoia, che non si dà per vinta e al termine dei suoi racconti in direct Instagram, rassicura che le registrazioni saranno portate al termine nei tempi previsti e il programma andrà in onda regolarmente in data stabilita.