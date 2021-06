“Tutto legale?” Sara Croce, FOTO con l’amica in barca: spettacolo

Sara Croce, la foto con l’amica in barca è puro spettacolo. La modella lascia senza parole. “Tutto legale?” chiede un fan.

Sara Croce è una delle modelle più conosciute nel panorama nazionale, merito della sua partecipazione al preserale di Canale Cinque “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis. Un’opportunità che le ha permesso di farsi conoscere anche nel piccolo schermo. Una bellezza disarmante quella di Sara, da far girare la testa.

Ogni scatto della modella sfocia in un inno alla sensualità. Come questa direttamente da Capri, la sua isola preferita come afferma la stessa. Un costume intero total black con numerose aperture che lasciano intravedere il fisico armonioso e le curve pericolose di Sara. Nell’ultima foto ha osato ancora di più.

Sara Croce, scatto proibito con l’amica

