“Uomini e Donne”, sganciata la bomba sull’ex volto del programma: “E’ gay”

Nelle ultime ore, la copertina di Nuovo pubblicizzata da Riccardo Signoretti, direttore del giornale, sta facendo molto discutere. La prima pagina è dedicata a Jessica Antonini, ex volto di “Uomini e Donne” che, qualche settimana fa, ha confermato la rottura con Davide Lorusso, scelto proprio all’interno della trasmissione. I due, che sembravano molto legati, si sarebbero lasciati a causa dell’ex corteggiatore.

La Antonini, che nei giorni scorsi lamentava di essere stata accantonata senza una reale motivazione, ha fatto delle esternazioni molto pesanti sul suo ex. “Lui non lo sa, ma è gay“: queste sono le parole riportate dal titolo del giornale. La spiegazione di Jessica, tuttavia, non sembra coincidere con quanto riferito da Nuovo: i dettagli.

“Uomini e Donne”, sganciata la bomba sull’ex corteggiatore: “E’ gay”

Non appena Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima la copertina del prossimo numero di Nuovo, Jessica Antonini si è sentita in dovere di puntualizzare. Se nel titolo del giornale l’ex tronista sembrava insinuare che Davide Lorusso fosse gay, in seguito Jessica ha fornito ulteriori spiegazioni tramite una diretta Instagram. “Sono rimasta male, io ero realmente presa e lui era molto legato a mio figlio“, ha esordito la Antonini, visibilmente affranta.

L’ex volto di “Uomini e Donne” ha anche chiarito che non era suo desiderio lasciar intendere quello che è poi trapelato tramite Signoretti. L’ex tronista ha inoltre ribadito che, attraverso l’intervista, i fan potranno sciogliere ogni dubbio. In merito al titolo del giornale, Jessica ha commentato così: “I giornali devono sempre fare il titolo ad effetto“. Secondo quanto riporta l’articolo in questione, la Antonini si sarebbe solamente lamentata della distanza fisica di Lorusso.

Una distanza che, a detta dell’ex tronista, era dovuta a “qualche disturbo o problema“. Tuttavia, come traspare dalle sue parole, non sarebbe stata fatta nessuna allusione all’eventuale omosessualità di Davide.