“Te quiero”, Ursula Corbero innamora i follower in versione “selvaggia” – FOTO

Ursula Corbero ha condiviso una serie di foto da urlo sui social network in cui appare immersa in una natura selvaggia: divina bellezza

L’attrice spagnola Ursula Corbero ha lasciato senza parole i suoi tantissimi follower su Instagram con una serie di foto da brividi. La bella Tokyo de “La casa di carta“, la serie di provenienza iberica di successo targata Netflix ha pubblicato degli scatti, ben cinque, da far emozionare chiunque soprattutto i suoi 21 milioni e 200 mila follower. Una cifra stratosferica per chiunque altro attore.

La Corbero si trova molto probabilmente in una delle isole spagnole, forse alle Canarie, visto che il paesaggio sembra essere quello selvaggio caratteristico, per esempio, di Gran Canaria. Con i capelli al vento e la sabbia sulla braccia posa in varie posizioni una più bella e sensuale dell’altra. Una visione per i suoi milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto italiani e di lingua spagnola.

Ursula Corbero, la serie di foto sulla spiaggia selvaggia

