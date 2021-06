“Vita Mia”, Ursula Corbero, una serie di FOTO provocanti: istinto selvaggio

La protagonista nei panni di Tokyo accende l’entusiasmo del pubblico di Instagram con scatti ultra seducenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Davvero sorprendente l’ultimo scatto su Instagram di una delle attrici più celebri dell’ultima epoca. Salita in orbita Netflix, una raggiante Ursula Corbero non ha badato alle parole, regalando agli occhi del pubblico, uno spettacolo davvero vertiginoso.

Fan e telespettatori l’hanno imparata a conoscere sotto tutti i punti di vista, da quello professionale a quello personale, attirando l’attenzione di numerosissimi utenti social.

Evidentemente, il personaggio di Tokyo nella serie tv più amata dell’ultimo decennio, “La Casa di Carta” si sia messo in mostra, in maniera così energica da lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Lo spirito adrenalinico che la contraddistingue non ha mai modificato le proprie radici, adattandosi a qualsiasi circostanza in cui si è trovata. Ursula lontano dal grande schermo convive con il fidanzato, la cui relazione non ha mai conosciuto battute d’arresto.

Coccole, baci e abbracci tra i due “piccioncini” hanno fatto spesso il giro del web e contribuito a creare altro appeal attorno al personaggio televisivo

Ursula Corbero lascia ancora una volta il segno su Instagram: ecco come