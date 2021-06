Alena Seredova e la reazione che non ti aspetti: Gigi e Ilaria avvisati

Alena Seredova torna a parlare di Gigi Buffon ed Ilaria D’Amico. Risposta secca e piccata: non c’è alcuna possibilità

Gigi Buffon e Alena Seredova sono stati per anni una delle coppie più invidiate dello showbitz. Poi qualcosa si è rotto, Gigi ha conosciuto Ilaria D’Amico, se ne è perdutamente innamorato e per lui si è aperta un’altra vita e un’altra famiglia.

Oggi è felice anche l’ex modella ceca che ha ritrovato la stabilità accanto ad Alessandro Nasi anche se, in realtà, pare non abbia mai digerito di buon gusto il fatto che il suo ex marito sia affianco ad un’altra donna.

Alena e Ilaria non hanno mai legato più di tanto, non c’è affinità tra le due e spesso l’ex moglie del grande portiere ha parlato del suo ex compagno e di alcune scelte fatte. Forte, nel 2018, era stata la stoccata che Alena aveva dato a Buffon raccontando che in vacanza il figlio le avesse detto: “Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?”. Il suo commento? “Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma”.

E oggi su Instagram dove è seguita da oltre mezzo milione di follower, Alena si è lasciata andare ad una reazione che nessuno si aspettava.

Alena Seredova contro Gigi e Ilaria: “È contro natura”

Alena Seredova nel corso di una live su Instagram è tornata a parlare di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. I due, invece, non hanno mai reso conto delle critiche che gli arrivano, indifferenza pura senza alimentare dibattiti e querelle.

Molti dei fan dell’ormai ex coppia sognano la réunion delle due famiglie per vedere Gigi e Alena ancora insieme ma con quasi certezza tutto questo resterà un idillio. Lo avvalora quanto la Seredova ha detto nella sua diretta social.

Tra le tante domande che le sono arrivate un fan le ha chiesto cosa ne pensa delle ‘famiglie allargate’. La risposta è stata secca ed emblematica.

“Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”, ha risposto Alena per poi aggiungere “Lo so, sono dura” accorgendosi di aver risposto con un tono troppo secco.