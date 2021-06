Alessia Prete in piscina con un bikini mozzafiato, che spettacolo-FOTO

La bella Alessia Prete ha condiviso un video mentre è in piscina con un bikini nero molto sensuale, si mette in posa e sorride

Alessia Prete sorride davanti alla videocamera con indosso un bikini nero, intenta a fare un tuffo in piscina. Nella didascalia scrive:”Il posto dove mia piace stare”. La Prete si trova in Liguria dal suo fidanzato a trascorrere momenti di relax e intimità, tra un bagno in piscina e una cena di lusso a Portofino. D’altronde se la merita, ha appena finito il suo master ed è molto contenta del percorso che ha fatto, ora attende ciò che il futuro ha in serbo per lei.

Alessia Prete termina gli studi ed è felice

L’influencer negli ultimi anni si è impegnata tanto per laurearsi e poi conseguire un master, ora ha finalmente terminato gli studi. Ha scritto queste parole per descrivere il suo percorso:”Avrei potuto accontentarmi ma è così che si diventa infelici. Questa mattina ho discusso il Project work che ha segnato la fine del master. Si avrei potuto scegliere un futuro più semplice, ma di natura non posso smettere di scommettere su me stessa. Oggi si conclude davvero. Non vedo l’ora di sapere cosa mi attenda domani”. La coppia ora può godersi un pò di relax e andare anche in vacanza. Nelle stories in evidenza della Prete, mostra che sono stati in Puglia, Sicilia.

Lei è stata anche in America a Las Vegas, Londra e Dubai. La ragazza ama viaggiare e si vede. Indubbiamente è una giovane motivata e con la mente aperta. Cerca sempre di imparare cose nuove e scoprire posti diversi. Su instagram ha 348 mila followers. La sua notorietà è dovuta alla partecipazione al Grande Fratello avvenuta poco tempo fa, nella versione NIP. La Prete ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, anche grazie alla storia d’amore nata proprio all’interno del reality. Con l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Matteo Gentili.

I due si sono conosciuti e innamorati nel programma. La storia è durata per qualche tempo anche fuori, ma poi è terminata. Oggi lei è infatti felicemente fidanzata con l’imprenditore genovese. E ha terminato gli studi. Per lei si prospetta un futuro roseo.