Anna Safroncik e il tramonto unico a casa sua, è bellissima lei-FOTO

L’attrice si trova nella sua terra d’origine dove ha scattato una serie di foto incredibili al tramonto, è meravigliosa

Anna Safroncik ha condiviso una serie di foto su instagram dove appare bellissima al tramonto nella sua amata città d’origine, Kiev. S’immortala in un primo piano, di profilo e in lontananza seduta su un ponteggio con il mare davanti a sè e il tramonto. Un’immagine bellissima e romantica. Laura Cremaschi commenta con tanti cuori. In tanti altri followers scrivono frasi dolci e complimenti all’attrice:”Mi lascia senza respiro”, “Dire fantastica è poco”.

Anna Safroncik emozionata nella sua città

La bella attrice è tornata per qualche giorno nella sua terra natale in Ucraina a Kiev dove ha riabbracciato suo padre, la sua famiglia e ha ripercorso i luoghi dove è cresciuta con grande nostalgia e memoria. Nelle stories fa vedere l’altalena dove si dondolava e l’albero dove si arrampicava. Sostiene che il passato è sempre con noi e che le sembra strano risentire gli stessi odori di tempo fa quando era bambina, ma è anche bellissimo tornare a casa. Ha condiviso la foto con suoi padre che ha i suoi stessi occhi azzurro di ghiaccio. L’attrice è tornata a Kiev anche per dire addio al nonno scomparso da poco tempo.

Ha condiviso su instagram alcune foto con lui scrivendo:”Addio nonno”. Prima di tornare in Ucraina era a Mykonos a godersi qualche giorno di vacanza e poi deve aver appreso la notizia della scomparsa del nonno. Infatti un giorno prima era in Grecia e quello dopo in Ucraina. Ha raggiunto la famiglia per supportarli e piangere insieme l’amato nonno. Passerà ancora qualche giorno a casa sua prima di rientrare in Italia. Al momento la Safroncik non fa sapere nulla sui suoi lavori imminenti o futuri. L’abbiamo vista in televisione con Striscia la Notizia, dove è stata pizzicata alla guida con il cellulare in mano.

Si è infatti ripresa con una storia instagram mentre guidava, dando un pessimo esempio ai 537 mila followers che la seguono. Un inviato di Striscia ha provveduto subito a portarle un tapiro per il gesto sconsiderato. L’attrice si scusa e afferma che è pericoloso e che non lo farà mai più.