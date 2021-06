Antonella Elia il balletto sexy in barca con le amiche, che splendore-FOTO

La fantastica Antonella Elia ha condiviso un video reel su instagram mentre balla con le sue amiche sopra una barca

Antonella Elia ha condiviso un video su instagram dove balla con le sua amiche su una barca, appare anche il fidanzato Pietro. A quanto pare i due stanno ancora insieme nonostante tutto. L’anno scorso hanno infatti partecipato a Temptation Island, dove entrambi non hanno apprezzato il comportamento l’uno dell’altro. Si sono lasciati ma poi hanno deciso di darsi un’altra opportunità. Al momento quindi sembra che stiano insieme.

Antonella Elia e Pietro uniti più che mai

Antonella Elia e il suo Pietro hanno fatto definitivamente pace, i due sono sempre in vacanza insieme. In montagna, al mare e anche in piscina sono inseparabili. Lei sponsorizza luoghi fantastici di vacanza e lui l’accompagna ovunque. Dopo il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, la Elia è ritornata alla ribalta sulle scene della televisione italiana. Conquistando anche i social e ottenendo contratti promozionali. Sponsorizza abiti, accessori e tanto altro. Ha 337 mila followers sul suo profilo instagram. La Elia quest’anno ha partecipato anche al programma musicale Name that tune insieme a Orietta Berti, Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. La Elia ha esordito nel mondo della televisione con La Corrida nel 1990.

Successivamente ottiene successo con il noto e storico programma Non è la Rai. Partecipa ad altri programmi e reality, tra cui l’Isola dei famosi di cui vince l’edizione e fa parlare di se per un episodio sgradevole con Aida Yespica. Le due donne si sono affrontate in maniera brutale litigando furiosamente e arrivando anche alle mani. La Elia indubbiamente ha provocato molto la Yespica prendendola in giro più volte e sostenendo che l’unica cosa che sapeva fare era mostrare il seno e il lato B. Anche gli altri naufraghi sono intervenuti per separarle, la situazione era precipitata drasticamente.

Le due prima di approdare sull’Isola avevano anche rilasciato un’intervista doppia alle Iene, in cui parlavo della loro imminente esperienza e rivelavano qualche segreto pre isola. Chi l’avrebbe mai detto che poi invece sarebbe finita in quel modo. La fame e le difficoltà del reality fanno perdere la ragione.