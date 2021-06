“Irresistibile”, Antonella Fiordelisi, cosa lo ha messo a fare sopra: anche le onde si inchinano – FOTO

Antonella Fiordelisi infiamma ancor più le temperature estive con un primo piano da standing ovation: il bikini è quasi invisibile.

La showgirl salernitana, Antonella Fiordelisi ha ammaliato tutti con uno scatto in barca, da restare all’in piedi e applaudire per tutto il tempo.

Con la diva della tv, le sorprese “bollenti” non mancano quasi mai, soprattutto quando c’è di mezzo un’estate così rovente, scoppiata tutta ad un tratto e senza preavviso.

Specializzata in scherma la sportiva ha sempre mantenuto inalterate le caratteristiche di un repertorio divino di forme che hanno incantato i fan sin dal primo giorno.

Lontana dal campo da combattimento, Antonella si abbandona sensibilmente alle sue intense passioni. Dalla moda ai piaceri della vita, tra aperol e spritz, condivisi in dolce compagnia delle sue amiche, come dimostra anche stavolta, in occasione di una gita in barca da ricordare nel tempo

Antonella Fiordelisi in bikini infiamma l’obiettivo della cam: sensazionale