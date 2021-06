Aurora Ramazzotti in intimo a letto: totalmente bella e devastante – FOTO

Aurora Ramazzotti inarrestabile, tra social e tv sempre più bella e richiesta. Ecco la sua nuova proposta che fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti oggi ha trovato la sua strada. Anche se giovanissima è molto amata in tv e soprattutto sui social. Oltre due milioni di follower la seguono su Instagram e la stimano per il suo essere sempre schietta e diretta.

All’inizio, per alcuni progetti, ha affiancato mamma Michelle Hunziker, poi ha iniziato a camminare da sola. Da inviata di “Ogni mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, direttamente a Iena su Italia 1.

Il salto è stato importante e di qualità. Ha soli 24 anni e la piccola Ramazzotti ha le idee molte chiare. Ieri la presentazione di un nuovo progetto e un fisico che blocca il web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alena Seredova e la reazione che non ti aspetti: Gigi e Ilaria avvisati

Aurora Ramazzotti, sensuale e nature sul letto

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Fino all’infinito”, Annalisa Scarrone sbottona la giacca, solo per cuori forti: si vede tutto – FOTO

Aurora Ramazzotti lo aveva annunciato già da alcuni giorni e ieri finalmente il grande giorno è arrivato. Uno spot pubblicitario che la vede protagonista realizzato per Superfluid. Un progetto tutto nuovo che punta a inserire in commercio un tipo di marketing diverso, di rottura rispetto al passato e c’è da dire che Aurora è entrata appieno nel personaggio.

Aurora inserisce in modo perfetto i prodotti nella normalità e quotidianità. E lo fa dal letto di casa sua, in intimo. Un intimo soft ovviamente che la vede in slip, top e canotta. Colori che si richiamano e colpiscono, slip e top rosa acceso e canotta bianca che spicca e contrasta con gli altri due pezzi. Capelli legati, seduta comoda sul letto di casa, carnagione ancora chiara e poco abbronzata. Una bellezza nature e devastante nello stesso tempo.

Come Aurora ci ha insegnato si mostra nella sua straordinaria semplicità, senza filtri, senza trucco. È così che piace e fa sognare il popolo del web. Una visione che scalda gli animi e migliora la giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La figlia di Eros e Michelle ha trovato la sua strada e le scelte che fa sono sempre apprezzatissimi dai suoi tantissimi fan. Tutti di pazzi di lei e di questo nuovo progetto.