Dopo mesi che si rincorrono voci sulla presunta sostituzione da parte di Maria De Filippi sui programmi di Barbara D’Urso arriva la conferma definitiva.

Maria De Filippi è pronta a prendere il posto di Barbara D’Urso?

Arriva ora la risposta da parte dell’ufficio stampa della moglie di Maurizio Costanzo che spiega come stanno realmente le cose.

Barbara D’Urso, infatti dopo il flop nell’ultima stagione con il relativo calo di ascolti sembrerebbe essere stata ridimensionata da Piersilvio Berlusconi. Addio, dunque, a ”Domenica Live” e ”Live-Non è la d’Urso”, e confermato solamente ”Pomeriggio 5”.

Diversa, invece, la situazione per Maria De Filippi che resta la punta di diamante dell’azienda e dopo alcuni tentennamenti sembra aver trovato un accordo con il biscione anche per il prossimo anno, vantaggioso per entrambe le parti.

Interviene Maria De Filippi

Betty Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi, è intervenuta così riguardo le voci che si susseguono ormai da diverso tempo su una possibile sostituzione da parte di un programma prodotto dalla Fascino, azienda della De Filippi, che prenda il posto lasciato vuoto da Barbara D’Urso:

“È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ‘ste fake news?”

Sembrava, infatti, che Lorella Cuccarini fosse pronta ad approdare nel pomeriggio domenicale di Canale 5 con un programma targato Maria De Filippi ma non sembrerebbe essere vero.

Ancora attendibili, invece, le voci che vogliono Elisa Isoardi o Elisabetta Gregoraci al posto della conduttrice napoletana, entrambe fresche protagoniste dei reality di Canale 5.