“Beautiful”, anticipazioni puntata 23 giugno: è rissa tra Ridge e Bill

Beautiful, anticipazioni 23 giugno: Ridge reagisce male alla vista del video in cui Bill bacia Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la famiglia Forrester al completo impegnata in una festa per Ridge e Brooke. I coniugi Forrester sono tornati insieme dopo la lunga vicenda di Thomas e lo stilista ha deciso di regalare alla moglie una cornice digitale per celebrare la loro rappacificazione. Peccato che Brooke abbi baciato Bill poco prima di rimettersi con Ridge e Shauna abbia filmato tutto. Quinn – determinata ad aiutare l’amica – ha rubato il filmato e lo ha caricato sulla cornice digitale, così da renderlo visibile a tutti. Il dramma si è consumato durante la festa, proprio nel momento in cui Katie stava facendo un brindisi per la nuova coppia. Adesso che tutti sanno che Brooke e Bill hanno tradito i rispettivi partner, la situazione rischia nuovamente di degenerare.

Beautiful, anticipazioni 23 giugno: Shauna lascia Los Angeles?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l’intera famiglia Forrester reagirà malissimo alla visione del filmato. Ridge, in preda alla rabbia, finirà addirittura per colpire Bill con un pugno, mentre Brooke piangerà e si scuserà con il marito. Per lei è stato soltanto un bacio di consolazione in un momento difficile.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Shauna sarà sul punto di lasciare Los Angeles. La figlia Flo le chiederà di non partire, ma lei si sentirà troppo ferita dalla rappacificazione di Brooke e Ridge per restare in città. Durante la conversazione tra le due, però, verrà fuori la storia del video: una notizia che potrebbe definitivamente cambiare le cose.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 23 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.