Bufera in Mediaset, rischiano in tre tra i conduttori: cosa accadrà in autunno

Continua la rivoluzione in casa Mediaset. Gli addetti rimescolano le carte tra i conduttori: chi rimarrà fuori?

Dalle presunte voci che circolano nei corridoi del “Biscione“, la rete ammiraglia starebbe pensando di rivoluzionare il parterre dei conduttori, a partire dal prossimo autunno.

Nelle scorse settimane, l’ad Piersilvio Berlusconi aveva messo in discussione la figura di Barbara D’Urso, circa i programmi tv, legati al suo “impero” di gossip. Da Domenica Live a Live- Non è La D’Urso.

A Carmelita era stato comunicato che almeno uno dei contenitori non sarebbe stato più di sua proprietà. Per questo, le voci di un possibile insediamento di Adriana Volpe in Mediaset, si facevano sempre più insistenti.

Un altro conduttore che potrebbe risentire fortemente dell’importante cambiamento adoperato in tv è Paolo Bonolis. Lo showman romano però sembra aver spento le voci di una probabile rescissione contrattuale con la Mediaset, annunciando che dal prossimo autunno sarà nuovamente in sella al quiz show, Avanti Un Altro

Rivoluzione in Mediaset: ecco chi rischia di essere messo alla porta

Vi siete mai chiesti chi tra i conduttori della Mediaset sarà confermato al timone degli affascinanti programmi di gossip e non solo?

La domanda è ancora tutt’oggi lecita, dal momento in cui, l’ad Berlusconi già ha visto perdere i pezzi per strada, sul fronte calcistico, con Giorgia Rossi, pronta a sbarcare su DAZN.

Urge dunque dare una sterzata definitiva, che metterebbe la Mediaset, in grado di puntare su nuovi volti dello spettacolo (come ad esempio potrebbe essere per Tommaso Zorzi) e dare dunque più brio e suspance.

Che ne sarà allora dei Paolo Bonolis, piuttosto che delle Barbara D’Urso? Se di svecchiamento della rosa, si parla, in questo triste “calderone” rientra anche Alessia Marcuzzi.

A differenza degli altri due colleghi “veterani” del “Biscione”, la conduttrice, reduce dal successo de Le Iene pagherebbe lo scotto più grande. Una volta spente le voci su un possibile approdo a Temptation Island, in versione autunnale, il suo posto alla prossima stagione de Le Iene non sarebbe poi così al sicuro, dato lo spazio televisivo, presumibilmente affidato ad altri palinsesti di maggiore odiens.

Considerando che L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip son già occupati rispettivamente da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, la posizione della Marcuzzi, per un ragionamento d’esclusione sarebbe quella più a rischio conferma!