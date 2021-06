La celebre influencer Chiara Ferragni battuta dal primo italiano, Khaby Lame, per numero di follower su Instagram: sul suo perchè.

Il giovanissimo Khaby Lame supera per quattro milioni di follower in più la reginetta social per eccellenza, la celebre influencer milanese Chiara Ferragni. Il giovane Khaby Lame dopo il suo primo approdo su Tik Tok con i suoi brevi video e quell’espressione inconfondibile, sembra aver lasciato il segno, tanto da divenire una delle personalità più seguite della penisola su scala internazionale per popolarità sui social.

Ma oggi, trovandosi di fronte al traguardo raggiunto, grazie alle sue avventure quanto alle sue mitiche espressioni condivide con il mondo, sembrerebbero essere in molti a chiedersi quale possa essere realmente il segreto del successo.

Chiara Ferragni e il successo di Khaby Lame: qual’è il suo segreto?

Il ventunenne conduttore di video italiano risulta essere perfetto per divenire di giorno in giorno sempre più un memorabile interprete della risata. In una lunghissima serie di divertenti sketch comici, in cui si mostra talvolta in situazioni di semplice quotidianità ricostruita con una lente prettamente umoristica e leggera. Khaby è come se incarnasse le sembianze e le caratteristiche in una sorta di Mr. Bean contemporaneo. Con i suoi 24,3mil follower il giovane rappresentante della comicità sul web dimostra di essere talentoso e pienamente riconosciuto.

In tal modo Chiara Ferragni, conquistandosi per il momento una parentesi d’ombra relativa almeno all’universo dei social, ci sono molte possibilità che lei possa rientrare con molta sicurezza tra i suoi follower.

Uno dei suoi video più quotati sembra essere quello in cui Shaby racconta di aver ritrovato per strada un cagnolino, mettendosi in opposizione con un’immagine di un ragazzo che invece abbandona il proprio cucciolo, e decide senza dire una parola di portarlo allegramente via con sé. Una dolce metafora di vita reale ma raccontata, come poteva accadere nel cinema muto, con semplicità da una evidente dote artistica ed in questo caso un simpaticissimo lato umano.