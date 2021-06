“Domenica In”, in Rai cambia tutto: trovata la sostituta di Mara Venier. Il nome

“Domenica In”, i palinsesti della stagione televisiva 2021-2022 sono stati presentati: l’amata Mara Venier tornerà al timone del fortunato programma?

Proprio quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa con i vertici della Rai, sono stati presentati i palinsesti televisivi 2021-2022. Come c’era da aspettarsi, il direttore Stefano Coletta ha confermato “Domenica In” nella fascia oraria della domenica pomeriggio, in competizione diretta con “Domenica Live”. Il format di Rai 1, ormai un prodotto assodato e di qualità, da qualche anno può contare anche sul ritorno alla conduzione di Mara Venier.

Zia Mara, con il suo modo di fare e la sua classe, ha conquistato in men che non si dica il pubblico, entrando nel cuore degli italiani. Tuttavia, già da parecchi mesi, la conduttrice sta ribadendo a gran voce che questa sarà l’ultima edizione di “Domenica In”. Chi la sostituirà?

“Domenica In”, in Rai cambia tutto: chi sostituirà Mara Venier?

Il pubblico di Rai 1 può dormire sonni tranquilli. Nonostante l’avesse ripetuto più e più volte, Mara Venier non ha affatto intenzione di lasciare “Domenica In”. Quest’oggi, durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti 2021-2022, Stefano Coletta ha confermato la presenza di Mara Venier al timone dell’amata trasmissione. Il direttore di Rai 1 ha anche promesso degli importanti rinnovamenti per quel che concerne la struttura del programma.

In particolare, si starebbe pensando di introdurre interviste non solamente con personaggi famosi o volti dello spettacolo, ma anche con persone comuni. Zia Mara, stando a quanto rivelato da Coletta, sarebbe pronta ad incontrare il pubblico che la segue da anni: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Arriveranno dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con la gente comune“.

Per il pubblico non sarebbe potuta arrivare una notizia più bella. Dopo la conferma della Venier alla conduzione, i telespettatori assaporano la possibilità di incontrare la presentatrice, che da tanti anni è il volto della trasmissione.