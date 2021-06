Eros Ramazzotti, il racconto hot su Michelle: “Sotto le lenzuola non lo faceva”

Eros Ramazzotti. Il cantante romano si è lasciato andare a una battuta a luci rosse sul suo passato amoroso con la famosa presentatrice Michelle Hunziker. Cosa ha rivelato

Eros Ramazzotti festeggia quest’anno i primi 25 anni dall’uscita del suo album capolavoro “Dove c’è Musica”. Quest’opera racchiude sicuramente una parte autobiografica del cantante romano; in essa sono contenuti pezzi storici divenuti parte del repertorio musicale italiano come “Più bella cosa”, L’Aurora”, “Quanto amore sei”, dedicati alla compagna dell’epoca, la presantatrice Michelle Hunziker e la figlia Aurora (nata a dicembre del 1996).

Ramazzotti e la Hunziker si sposarono nel 1998, nel Castello Odescalchi di Bracciano. Purtroppo la loro unione non è durata e si sono separati nel 2002, per divorziare definitivamente nel 2009.

Ne è passata di acqua sotto i ponti. Com’è noto Michelle ha sposato in seconde nozze imprenditore Tomaso Trussardi, erede dell’omonima casa di moda, e da lui ha avuto le figliolette Sole e Celeste. Aurora è una lanciatissima influencer e personaggio televisivo. Eros Ramazzotti si è unito successivamente alla modella Marica Pellegrinelli dalla quale ha avuto i piccoli Raffaela Maria eGabrio Tullio. La coppia si è separata nel 2019.

In una recente intervista, il cantante è però tornato sul suo primo matrimonio, rivelando un particolare hot.

Eros Ramazzotti, la battuta a luci rosse da Pio e Amedeo

I comici Pio e Amedeo hanno concluso nell’aprile scorso il loro varietà dal titolo “Felicissima sera”. Si sono alternati sul palco di Canale 5 numerosi ospiti. Durante l’ultima puntata è intervenuto anche il celebre cantante Eros Ramazzotti.

Il duo comico pugliese, noto per la sua irriverenza e per essere sempre sopra le righe, ha rivolto una serie di domande all’artista di fama internazionale. Tra queste non è mancata anche una curiosità sull’ex moglie, Michelle Hunziker. Pio e Amedeo hanno chiesto come mai la presentatrice svizzera rida sempre.

La risposta di Eros Ramazzotti ha lasciato tutti un po’ basiti: “A letto con me non rideva”. Di sicuro nessuno poteva prevedere quest’uscita, rivelatrice di una sfera così intima. Chissà cosa avrà pensato la diretta interessata.

Eros Ramazzotti tornerà presto a far parlare di sè. É atteso il suo nuovo singolo che prevede una collaborazione inedita, con Fabio Rovazzi. Il prossimo 25 giugno uscirà il loro brano dal titolo “La mia Felicità”.