Ezio Greggio in politica: la verità sulle sue preferenze

In un’intervista il conduttore Ezio Greggio racconta la sua esperienza in televisione in parallelo a vicissitù politiche.

Dal suo esordio da cabarettista nel 1978 al suo più moderno approdo a “Striscia La Notizia“, il conduttore Ezio Greggio, ha raccontato in una recente intervista dei trascorsi ed alcune salienti esperienze proprio in merito a quei primi passi mossi da lui in prima persona nel panorama televisivo italiano di quegli anni.

E’ un racconto disincantato. Ma alquanto fiero delle decisioni e della posizione assunta in determinate circostanze decisive per il suo percorso professionale. Quest’ultima risulta essere perciò un modo di precisare alcuni lati della sua personalità in un contesto molto circoscritto. Ed in particolare di quello televisivo nella metà degli anni ’80. Al contempo però il racconto riguarderà anche le dinamiche sulla politica della stessa epoca, ma come sua opponente.

Ezio Greggio, la verità sulla politica “Sto con le brave persone”

Entrambe le facce della medaglia dunque per il conduttore nell’intervista. Presi in causa partiti come Forza Italiana, il Partito Democratico, o alcuni politici in particolare, ma al di là delle belle parole, la sostanza sembra resta la stessa anche nel corso degli anni. Lo stesso Ezio afferma la sua posizione nella vita, come fece nelle pagine de “Il soldato Nereo“. Da qui il suo: io “sto con le brave persone“.

Nonostante le offerte ricevute in merito alla sua associazione o alla sua approvazione su alcune preferenze politiche, il celebre conduttore televisivo ad oggi racconta di come non avrebbe assolutamente acconsentito a cambiare i suoi progetti in virtù di pressioni altrui. Fra questi nomi pare sia comparso nel racconto anche quello dell’ex premier Silvio Berlusconi, il quale non sarebbe stato pienamente d’accordo ad una determinata trasmissione proprio negli anni di “Drive In“, che dichiara tra l’altro abbia riscontrato degli ottimi ascolti.

Perciò, analizzato i fatti e le rispettive scelte intraprese Greggio decide di concludere con: “mi spiace deludere chi mi vede da una parte o dall’altra” ma sostanzialmente è intenzionato a continuare per la sua strada.