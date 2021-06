Federica Pellegrini, la FOTO da favola: il fisico è perfetto.. Che posteriore…

Federica Pellegrini, la foto da favola: il fisico perfetto conquista gli apprezzamenti di tutti i fan, e il posteriore non è da meno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La campionessa mondiale di nuoto, ormai da diverso tempo, sta sperimentando anche una versione da “celebrità dei social” che sembra proprio calzarle a pennello. D’altronde, Federica Pellegrini non è solo un’atleta pluripremiata, ma anche una donna dalle mille risorse. Testimonial richiestissima dai più famosi brand e marchi, la nuotatrice esercita a pieno titolo l’attività di influencer.

Moltissimi sono i fan che si affidano ai suoi consigli, e che la seguono in ogni suo movimento social. Su Instagram, i suoi seguaci hanno addirittura superato il milione. Proprio con loro, la Pellegrini ha condiviso uno scatto mozzafiato nelle stories, tramite cui ha messo in mostra il fisico scolpito e modellato dall’allenamento in acqua: il suo posteriore è il più bello del web.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sanremo 2022”, decisa la data e il conduttore: sorprese infinite

Federica Pellegrini, la FOTO da favola: fisico e posteriore disegnati

Per vederla, vai su Successivo