Giulia Stabile e la confessione bollente su Sangiovanni: “Vi racconto la nostra prima volta”

Giulia Stabile e la confessione bollente sul fidanzato Sangiovanni: “Vi racconto la nostra prima volta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile e Sangiovanni formano l’unica coppia che è riuscita a sopravvivere dopo la fine di “Amici 2020”. I due, giovanissimi e talentuosi, si sono conosciuti proprio fra i banchi della nota scuola, fino ad arrivare mano nella mano in finalissima. A trionfare è stata proprio la ballerina 19enne, mentre il fidanzato guadagnava il secondo gradino del podio.

La coppia, che si sta conoscendo approfonditamente anche grazie all’assenza di telecamere, appare ogni giorno più innamorata. Ai due è stata anche dedicata la nuova copertina di Vanity Fair, il cui prossimo numero sarà distribuito domani. A quanto sembra, Giulia e Sangiovanni avrebbero fatto delle rivelazioni clamorose in merito alla prima notte d’amore: le anticipazioni bollenti.

NON PERDERTI ANCHE —> Sara Croce, rissa sfiorata per la Bonas: “Non andate più lì, vi tirano le sedie in faccia”. I dettagli

Giulia Stabile e la confessione bollente su Sangiovanni: “La nostra prima volta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

NON PERDERTI ANCHE —> E’ una delle conduttrici più amate della tv, com’era e com’è oggi – VIDEO

La nuova copertina di Vanity Fair ritrae Giulia Stabile e Sangiovanni abbracciati e felici come mai prima d’ora. I due, pur giovanissimi, hanno costruito un rapporto maturo e fondato su basi solide: nulla sembra in grado di far vacillare il sentimento che li unisce. La coppia, inoltre, è l’unica ad essere sopravvissuta alla fine di “Amici 2020”: se tra Aka7even e Martina e tra Deddy e Rosa l’incanto è svanito, per Sangiovanni e Giulia la magia continua.

Il nuovo numero di Vanity Fair, in edicola da domani, contiene anche delle rivelazioni bollenti in merito alla sfera sessuale. Secondo le anticipazioni, Giulia si sarebbe lasciata andare alle seguenti dichiarazioni: “La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo“. Come ribadito anche dal cantante, la ballerina si sarebbe prima innamorata della sua persona, e solo in seguito avrebbe iniziato ad apprezzare il suo aspetto fisico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

Un rapporto davvero speciale e solido fin dagli albori. Con premesse simili, la coppia non potrà che consolidare ulteriormente l’amore che li unisce.