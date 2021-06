Federica Fontana è in un posto meraviglioso e con la sua famiglia si gode l’estate appena arrivata, il web impazzisce con l’ultima foto

Federica Fontana è una conduttrice ed ex modella italiana che con la sua bellezza ha conquistato molti fan soprattutto su Instagram dove è seguita da più di trecento mila follower. Non perde occasione di pubblicare foto e video di alcuni momenti della sua giornata, in compagnia o da sola, a lavoro o nel tempo libero.

Il suo profilo social è un insieme di contenuti meravigliosi che esprimono tanta felicità e una vita piena di colori.

Federica Fontana: la FOTO che ha incuriosito il web

Spulciando il suo profilo Instagram i fan avranno potuto notare che alla conduttrice piace molto viaggiare e non appena ha le possibilità si lascia travolgere da una nuova cultura e alla scoperta del mondo.

Non solo, è anche un’amante dello sport, pure estremo, le sue foto ne sono una testimonianza. In canoa, in bicicletta, fitness e tanto altro. Con lei tutto diventa un’avventura.

Oggi il suo ultimo post ha incuriosito i fan, si tratta di una foto dove mostra la sua ombra sulla sabbia. Dallo scatto si notano un cappello e occhiali da sole appoggiati sulle labbra. “Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you” scrive la donna come didascalia ed è subito pioggia di like e commenti.

Non sappiamo se si trova in vacanza con la sua famiglia o da sola, l’unica cosa certa è che si trova a Forte dei Marmi. “Intrigante e sensuale” commenta subito qualcuno che impazzisce per la conduttrice.

Per il momento la Fontana si gode il relax e la tranquillità che solo il mare le riserva, al resto ci penserà una volta rientrata dalle vacanze. Intanto, i fan incuriosiscono riguardo al suo prossimo lavoro, per il momenti nessun indizio.