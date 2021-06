Jane Alexander in reggiseno meravigliosa di prima mattina-FOTO

La bella attrice Jane Alexander ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae seduta su una poltrona con il reggiseno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

Jane Alexander di prima mattina su instagram con indosso il reggiseno nero di pizzo, incanta tutti i suoi followers. Nella didascalia scrive:”Rendiamolo un martedì indimenticabile”. Sicuramente i fan non lo dimenticano. L’amica Justine Mattera commenta scrivendo:”Bellissima questa”. Altri followers scrivono:”Illegale”, “Ma che bel buongiorno, magnifica”.

LEGGI ANCHE>>>“Beautiful”, anticipazioni puntata 23 giugno: è rissa tra Ridge e Bill

La dedica di Jane Alexander al compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alessia Prete in piscina con un bikini mozzafiato, che spettacolo-FOTO

L’attrice recentemente, in occasione del compleanno del compagno con il quale sta da diversi anni, ha scritto una dedica importante e bellissima. “Oggi è il tuo quarantesimo compleanno. 40. Un bel compleanno tondo, di quelli importanti. Sono belli i 40, fidati. Ah, non c’entra nulla ma…volevo dirti che ti ho scelto, ben due volte. Che ci siamo ripresi alla faccia di tutti e che stiamo incredibilmente ancora insieme. E sai che spesso, ma forse non lo sa, anche se sono arrabbiata con te, ti guardo e sei bellissimo. Quei tuoi occhi scuri con quelle ciglia lunghissime che ti invidio da matti. La tua bocca che quando canti diventa grandissima. Il tuo modo di muoverti, la tua gestualità quelle mani. Il tuo essere sempre a tuo agio, ovunque. Tutto il film!! La tua passione per il cibo, tanto simile alla mia. Come cucini concentratissimo.

Come suoni gli strumenti e ascolti sempre la stessa canzone per mesi quando ci vai in fissa, suonandola e cantandola a casa. Ecco, queste sono solo alcune delle cose che mi piacciono di te. Te la butto lì, per ricordo. Poi farò come piace a te. Meno (nel senso matematico) Ma adesso lasciamelo dire. Tanti auguri amore mio. Happy birthday. May you be happy ma you be brave. Ti auguro si non avere paura. Di sognare in grande. Di farcela, tua J”. Una dedica veramente meravigliosa e intima che l’attrice ha voluto condividere con tutti i suoi follower. Arrivano alcuni commenti di personaggi noti e amici che sono sbalorditi. Sandra Milo scrive:“Non avresti potuto trovare parole più belle per fargli gli auguri, manifestandogli tutto il tuo amore”. Filippa Lagerback commenta:”Auguri” e Marina La Rosa, scrive:“L’amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

La storia di Jane Alexander con il suo Gianmarco è destinata a durare tanto tempo. Anche all’epoca del Grande Fratello Vip aveva parlato l’attrice del suo compagno dicendo che erano in crisi ma che lo amava ancora. E infatti stanno ancora insieme.