Katia Pedrotti un serie di FOTO magnifica, che spettacolo

La Pedrotti ha condiviso una serie di foto su instagram ed è bellissima e sexy ma anche divertente e ironica

Katia Pedrotti ha condiviso una serie di foto ed è stupenda con una tutina nera e con lo sfondo delle piscine naturali della Mole di Narni. Nelle ultime tre foto però scherza e fa alcune facce esilaranti. Nella didascalia scrive:”Io, io, io e ancora io anzi forse le ultime 3 rappresentano in pieno la mia scemenza. Ps: stavo imitando le teen che fanno le foto per instagram nell’ultima immagina! Lo dico per la cornacchius dal dito veloce!”. I fan commentano:”Sei sempre meravigliosa in qualsiasi scatto, la Pedrotti è sempre la Pedrotti”.

Katia Pedrotti festeggia l’inizio dell’estate con lo sport

La Pedrotti ama prendersi cura di se stessa praticando yoga e altri sport. Nelle stories quindi festeggia il primo giorno di estate con un completo da yoga e praticando sport. Poi mostra i figli che ballano e si divertono e puliscono anche la casa con l’aspirapolvere. Andando avanti nelle stories la Pedrotti diffonde un messaggio importante mentre va a fare una visita di controllo dal ginecologo. Afferma di fare sempre prevenzione almeno 2 volte l’anno. Da anche l’esempio tenendo la mascherina indosso anche se in sala d’attesa è sola. C’è bisogno di questi messaggi importante per invogliare le persone a fare prevenzione e a rispettare le regole del covid. La Pedrotti lavora molto sui social come promotrice sia di abbigliamenti che accessori, motori e anche cibo.

Recentemente ha sponsorizzato anche la Mercedez Benz nuova ecosostenibile. E sotto la foto che la ritrae con l’auto ha scritto:”Sono sempre stata attratta dai motori da quando ero piccola, sicuramente la passione di mio papà mi ha condizionata fino ad oggi! Come si dice: donne e motori gioie e dolori? Io invece trovo che sia un connubio perfetto, sopratutto oggi nella nostra società dove oramai siamo tantissime ad essere indipendenti su più fronti. Hai mai provato a viaggiare da sola con i tuoi figli? Io lo trovo stupendo sopratutto a bordo di un’auto ecosostenibile perché 100% elettrice con la nuova EQC”.

La Pedrotti ha una famiglia bellissima con la quale condivide le sponsorizzazioni a volte. Suo marito lo ha conosciuto nel 2004 al Grande Fratello e da lì non si sono più separati e hanno avuto due bambini. Recentemente hanno festeggiato 16 anni di matrimonio con una cenetta intima a casa con i bambini.