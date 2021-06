Laura Cremaschi, in bikini sconvolge i fan. Il fisico della Regina del Web esibito nell’ultimo scatto su Instagram, da una prospettiva che provoca mancamenti

Regina del Web ad “Avanti un Altro” ma soprattutto nella realtà, la bellezza più esplosiva del quiz condotto da Paolo Bonolis totalizza su Instagram il numero di 1 milione di followers.

L’esperienza televisiva le ha permesso di ottenere visibilità, conquistando i telespettatori con la sua sensualità, che non possono fare a meno di seguirla anche sui social, dove condivide scatti a dir poco accattivanti.

Sempre protagonista con la sua irresistibile immagine, fatta di curve procaci e pose sinuose, questa volta ha sbalordito tutti, condividendo una foto che ne esalta la clamorosa silhouette da una prospettiva davvero pericolosa per gli utenti.

Laura Cremaschi, bikini mozzafiato

L’ultimo scatto pubblicato da Laura Cremaschi sconvolge il web, che posa in modo sensuale a bordo di una barca, come una statua di bellezza che si erge in mezzo al mare. Esibisce il profilo del suo corpo perfetto, mostrando la linea straordinaria della sua silhouette, che rasenta l’incredibile in ogni suo aspetto.

Capelli biondi al vento, lato A mozzafiato, glutei di marmo, gambe toniche, vita sottile: credere agli occhi è difficile. A questo proposito, la descrizione al post dalla Regina del Web, sembra proprio pertinente: “Everything you can image is real…“, un evidente riferimento alla sua straordinaria avvenenza.

La star di “Avanti un Altro” supera persino l’immaginazione, un vero e sogno ad occhi aperti che si realizza su Instagram, per i fan attoniti. L’ennesimo scatto di Laura Cremaschi in costume, che solo nel post precedente indossava un costume intero sgambatissimo e ultra scollato, in esaltazione dei punti di forza mozzafiato della sua fisicità.

Tripudio di like ad ogni suo scatto, che blocca per almeno un momento il web, inchinato davanti alla sua sensualità, questa volta in un’espolosione senza precedenti.