Loredana Lecciso e Al Bano, il segreto nascosto della coppia: tutti i dettagli

Loredana Lecciso ha parlato di un suo problema che l’affligge da tempo ma che con l’aiuto di Al Bano sta riuscendo a superare: tutti i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono una coppia consolidata anche se tra alti e bassi da diversi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia con due fantastici figli, Jasmine e Bido, al secolo Al Bano Junior. In questa periodo con il lockdown, speriamo alle spalle, finalmente è arrivata l’estate e tutti o quasi sono intenti a mangiare di meno e ad andare a correre o fare esercizio fisico per rimettersi in forma per affrontare la fatidica prova costume. Non è rimasta indifferente a questa linea di pensiero la Lecciso visto che ha confessato di essere a dieta e stare facendo esercizio fisico per poter mettersi in bikini senza nessuna paura di sfigurare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nicole Minetti, bellissima in barca: bikini esplosivo – FOTO

Loredana Lecciso, la dieta e l’aiuto di Al Bano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Rossella Fiamingo, outfit rosso passione ed il web si infiamma – VIDEO

La bella showgirl ha riferito di aver preso ben sei chili durante l’inverno scorso e ora sta “mettendosi in riga” perdendone già due e inoltre ha dichiarato che la “ricetta è sempre la stessa”, ovvero “mangiare bene e di meno e fare più sport”. Loredana preferisce il nuoto, ammette però di non essere una brava nuotatrice e che non ha uno stile perfetto ma quando si mette in vasca e dopo averne fatte tante si sente molto meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Tuttavia ciò che pratica di più è la camminata e ammette di percorrere ben 10 chilometri al giorno. E inoltre è seguita da un personal trainer per tre volte alla settimana di primo mattino e non va da sola ma con il suo uomo, Al Bano, a cui piace camminare come a lei.