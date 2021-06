Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda e Serkan hanno trascorso la notte insieme

Continua la settimana per la fortunata serie turca “Love is in the Air“. Eda e Serkan stanno continuando a il loro contratto di fidanzamento dalla durata di due mesi: nonostante entrambi si siano promessi di non legarsi l’uno all’altro, sta diventando sempre più difficile ignorare i sentimenti che stanno cominciando ad avere l’uno verso l’altro. Soprattutto dopo quello che accadrà nella prossima puntata: i due, infatti, vivranno forse il momento di vicinanza più importante da quando si conoscono.

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda deve finire il suo progetto per la famosa cantante e avrà bisogno di tutta la notte per lavorare. Serkan, incredibilmente, deciderà di trascorrere questo tempo insieme a lei per aiutarla. Qui i due avranno modo di parlare ed Eda scoprirà finalmente perché il 19 agosto Serkan non si è presentato a lavoro. Era l’anniversario della morte di suo fratello, e ogni anno quando ricade questa ricorrenza non riesce a continuare la sua vita come sempre, come se niente fosse. Una confessione davvero importante e molto intima, che porta Eda ad avvicinarsi veramente tanto a lui: finiranno per addormentarsi insieme, abbracciati l’uno all’altro. Oramai è diventato evidente che i due stiano cominciando a provare qualcosa: sono pronti o comunque disposti a confessare i propri sentimenti?

Entrambi comunque sono molto gelosi l’uno dell’altro e questo è sicuramente un campanello d’allarme: è impossibile non ammettere che oramai non si sono affatto indifferenti come una volta.