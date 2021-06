Andrea Delogu sostiene che sia meglio regalare tutti i suoi lati di sé, piuttosto che dover scegliere un’unica forma di rappresentazione. E’ meravigliosa.

La celebre conduttrice e scrittrice riminese Andrea Delogu dopo aver festeggiato l’esordio del primo e travolgente singolo musicale di “Ménage à trois” pubblicato nel corso di questa settimana dalla sua collega e migliore amica, di Ema Stockholma, ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan con una proposta a cui è impossibile resistere.

Eppure sembrerebbe esserci un limite che si afferma come impossibile da poter valicare. Dunque dopo la promessa hit estiva di questa estate in virtù della spensieratezza, il bellissimo e contagioso sorriso Andrea Delogu si cimenta in una scelta “vietata”.

Andrea Delogu è una meraviglia nella scelta “vietata”

“A volte meglio esagerare no?” si affaccia così pubblicando un bellissimo ritratto allo specchio, palese citazione di un noto dialogo all’interno del film francese realizzato dal poetico regista Luc Besson, “Angel-A” proporrà ai suoi fan un gioco “vietato” ma esaltante, contravvenendo lei per prima alle regole da lei imposte. Un’esempio di voluta e riuscita, che però trattiene in sé del reale e del romantico. “La vostra citazione preferita”, esorterà dunque, per poi concludere perentoriamente: “vietato sceglierne due“.

Un vietato “scegliere due” che per l’amata conduttrice di Rai Radio Due dalla rossa chioma diviene in men che non si dica una quadrupla serie di sfaccettate e bellissime citazioni televisive e cinematografiche. A partire da un estratto dei “Griffin”, a pellicole del cinema francese, come il monologo sempre di fronte allo specchio di Vincent Cassel in “La Heine“, metafora della stessa posa di utilizzata da Andrea, una dall’altra. Andrea invita in tal modo il pubblico a fare lo stesso.

Già due giorni fa la conduttrice si era interpellata ai suoi fan attraverso un altro post su Instagram. E tra l’altro, come è solita fare, ha coinvolto i suoi ascoltatori. Mostrando al contempo un lato di sé, grazie ad uno specchio e alcune metafore, quanto un quadro sempre ricco di emozioni e di vita reale. “E per voi? Per cosa vale la pena vivere?“.