“Vorrei essere il tuo cucciolo”, Melissa Satta in t-shirt e shorts incanta Instagram – FOTO

Melissa Satta ha pubblicato una foto in cui appare bellissima e con addosso solo una t-shirt e un pantaloncino di jeans, mandando così in delirio i suoi follower su Instagram

La showgirl Melissa Satta ha da poche ore condiviso una foto in cui è più bella che mai mentre si scatta un selfie per uno spot pubblicitario ed è vestita solo con un t-shirt e una maglietta sportiva. Tuttavia la modella italiana naturalizzata statunitense appare anche in abiti sportivi molto sensuale e lo sanno bene i suoi fan sui social network tanto da riempirla di complimenti e tanti cuoricini di ammirazione.

Sono già oltre 20 mila nel momento in cui scriviamo a due ore dalla pubblicazione del suo ennesimo bellissimo post su Instagram. La Satta sta pubblicizzando una casa spagnola di cover per cellulari chiamata “La Casa de la Carcasas”, nome che nel nostro Paese aggiunge la parola “Italia“.

Melissa Satta, la foto dello spot che manda in delirio i fan

