Michela Quattrociocche saluta l’estate e incanta tutti – FOTO

Michela Quattrociocche saluta l’estate ed il web rimane ammaliato dalla sua bellezza. Sguardo che cattura.

Bellissima Michela Quattrociocche, l’attrice che con il suo fisico mozzafiato e armonioso, è corteggiata dai brand con i quali intraprende sovente delle collaborazioni interessanti. La foto sopra riportata ne è un chiaro esempio: meravigliosa in costume, sfoggia un fisico super tonico. Il bikini, a fantasia sulle tonalità del marrone e del giallo, le calza divinamente.

Il post è una sequenza di foto che la immortalano in momenti diversi, assumendo più posture; i capelli fluenti prima e raccolti dopo, lo sguardo talmente penetrante da mettere in soggezione chiunque la guardi, semplicemente magnifica. Un tripudio di commenti, tutti di amore verso l’attrice.

Michela Quattrociocche, un bollente saluto all’estate

Di una bellezza quasi imbarazzante per chi la guarda, anche in queste foto Michela con il suo saluto all’estate rende l’atmosfera bollente: l’outfit è sofisticato, una blusa violetta in raso che cade delicatamente sulla gonna nera. Nella prima foto la sua bellissima immagine viene catturata a figura quasi intera, la seconda è più un primo piano.

Fra i numerosi commenti, un fan le scrive ben altro: “Si vede che sei innamorata xché sei diventata più bella❤️” un pensiero che periodicamente riappare sulla bacheca dell’attrice, sono tanti i followers che evidentemente riscontrano nella giovane un cambiamento, un’energia diversa ed un nuovo modo di approcciarsi alla vita.

L’attrice infatti ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Naldi, l’imprenditore italiano che le ha fatto perdere la testa. Non mancano infatti foto insieme che trasmettono una forte complicità, un sentimento di affetto e passione. Come questa foto, postata due giorni fa: lei bellissima nel suo abito lungo azzurro e con motivo floreale e il Naldi in abito blu elettrico.

“La storia più incredibile che conosco 💘” scrive Michela. Dolcissima la risposta del partner: “When you look at me, when you think of me, I am in paradise.❤️😍❤️”. L’Amore, con la A maiuscola.