Ieri mattina un turista di 79 anni è morto sull’Isola di Minorca cadendo e battendo la testa sugli scogli mentre usciva dall’acqua.

Un turista britannico di 79 anni è morto mentre si trovava in vacanza con la famiglia sull’isola di Minorca, in Spagna. L’anziano, sembra stesse uscendo dall’acqua dopo un bagno, quando è scivolato improvvisamente ed ha battuto la testa contro uno scoglio. Accortisi di quanto accaduto, alcuni bagnanti hanno provato a soccorrere il 79enne ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto i soccorsi non hanno potuto far nulla per l’uomo, di cui è stato possibile constatarne il decesso.

Minorca, turista muore battendo la testa sugli scogli: il dramma davanti a moglie e figlio

Tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 21 giugno, sulla spiaggia di Es Grau, località balneare sull’isola di Minorca, in Spagna. Un turista britannico di 79 anni ha perso la vita dopo essere caduto uscendo dall’acqua.

La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, come riporta la redazione del The Sun, dopo aver fatto un bagno stava camminando verso la riva quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed ha battuto violentemente il capo contro uno scoglio. Ad assistere alla tragedia la moglie e il figlio che si trovavano in vacanza sull’isola delle Baleari insieme alla vittima.

Un’infermiera ed un marinaio che si trovavano sulla spiaggia sono corsi in soccorso del 79enne ed hanno provato a rianimarlo, tentativi poi proseguiti dal personale medico giunto sul posto. Purtroppo, tutti gli sforzi si sono rivelati inutili ed i paramedici ne hanno dichiarato il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite alla testa.

La polizia giunta sul posto ha provveduto agli adempimenti del caso per chiarire cosa possa essere accaduto al turista. Non si esclude l’ipotesi che l’uomo possa essere stato colto da un malore e sia poi caduto battendo la testa. A chiarirlo potrebbe essere l’autopsia che l’autorità potrebbe disporre nelle prossime ore.